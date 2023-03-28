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МЧС опровергло информацию о возгорании на территории МАЗ

МЧС опровергло информацию о возгорании на территории МАЗ

МЧС опровергло информацию о возгорании на территории МАЗ, пишет БЕЛТА со ссылкой наофициального представителя Минского городского управления МЧС Ольгу Мельченко.

По уточненной информации, загорание происходило на территории ОАО "Минскжелезобетон" по ул. Кабушкина, 66а.

"Произошло загорание трех грузовых автомобилей МАЗ на открытой площадке", - отметила Ольга Мельченко.

Никто не пострадал.

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