МЧС отработало алгоритмы реагирования на объектах "Нафтана"

С химически опасными веществами обращаются у нас не только на таких крупномасштабных объектах, а также в молочной промышленности, на мясокомбинатах. Случаются нестандартные ситуации на железнодорожном транспорте, когда происходит разгерметизация цистерн. И, конечно, всегда это происходит под контролем наших специализированных служб. Они работают в боевом режиме: оказывают помощь не только пострадавшим, но и устанавливают контроль над ситуацией. Устанавливают бандажи, течи, перекачку, сопровождают цистерну, когда ее убирают на безопасное расстояние.

Олег Бойничев, главный специалист Главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси