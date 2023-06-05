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МЧС отработало алгоритмы реагирования на объектах "Нафтана"
Более полусотни спасателей и свыше десятка единиц спецтехники ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию на нефтеперерабатывающем предприятии "Нафтан". По легенде, на технологической установке по производству серы в результате разгерметизации трубопровода произошла утечка сероводорода. Учения стали ключевым эпизодом республиканского семинара служб химической и радиационной защиты МЧС. В течение двух дней спасатели со всей страны в теории и на практике отрабатывали алгоритмы реагирования и порядок ликвидации аварий на объектах с наличием опасных веществ.
С химически опасными веществами обращаются у нас не только на таких крупномасштабных объектах, а также в молочной промышленности, на мясокомбинатах. Случаются нестандартные ситуации на железнодорожном транспорте, когда происходит разгерметизация цистерн. И, конечно, всегда это происходит под контролем наших специализированных служб. Они работают в боевом режиме: оказывают помощь не только пострадавшим, но и устанавливают контроль над ситуацией. Устанавливают бандажи, течи, перекачку, сопровождают цистерну, когда ее убирают на безопасное расстояние.
На территории "Нафтана" 63 опасных производственных объекта, 5 имеют первый тип опасности. Здесь функционирует пожарно-аварийный спасательный отряд, на вооружении которого 39 единиц техники и 350 человек личного состава.
Это огромный потенциал. Подразделение отряда готово выполнить все поставленные задачи, которые возникнут при ликвидации ЧС на объектах ОАО "Нафтан".
У нас разработана система по обучению персонала, как действовать в аварийных нештатных ситуациях. На каждом технологическом объекте имеется план ликвидации аварий, по которому у нас проходят учебно-тренировочные занятия. В течение последних двух лет на территории предприятия аварий не зарегистрировано.
Подобные семинары для повышения уровня навыков спасателей при ликвидации ЧС проводятся ежегодно.
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