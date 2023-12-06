МЧС озвучило некоторые подробности ЧП в Захарничах Полоцкого района

Мужчина находился под слоем обрушившихся конструкций в доме агрогородка Захарничи Полоцкого района. О подробностях инцидента сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.

Мужчина стоял на корточках, а его спину придавило балкой и плитой перекрытия. Позже он рассказал спасателям, что его мать находилась в соседней комнате, в то время как сам он решил покурить на кухне. Пострадавший открыл форточку, подкурил сигарету, в этот момент и произошел взрыв.

Проведено оперативное заседание комиссии по ЧС при Полоцком райисполкоме. Для людей из аварийного дома определены временные места для расселения. Пока они останутся у родственников и знакомых. Устанавливать причину инцидента и его обстоятельств будет созданная специальная комиссия.

Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники полоцкой милиции. Правоохранители следят за тем, чтобы на территорию не проникли посторонние лица и оставшееся без присмотра имущество жильцов было в сохранности.

Как отметил начальник Полоцкого РОВД полковник милиции Вячеслав Петкун, сейчас главное - сохранить картину происшествия для качественной работы следственно-оперативной группы и установления всех обстоятельств инцидента. Правоохранители также готовы оказать необходимую помощь в восстановлении здания.