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МЧС озвучило некоторые подробности ЧП в Захарничах Полоцкого района
Мужчина находился под слоем обрушившихся конструкций в доме агрогородка Захарничи Полоцкого района. О подробностях инцидента сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.
Мужчина стоял на корточках, а его спину придавило балкой и плитой перекрытия. Позже он рассказал спасателям, что его мать находилась в соседней комнате, в то время как сам он решил покурить на кухне. Пострадавший открыл форточку, подкурил сигарету, в этот момент и произошел взрыв.
Проведено оперативное заседание комиссии по ЧС при Полоцком райисполкоме. Для людей из аварийного дома определены временные места для расселения. Пока они останутся у родственников и знакомых. Устанавливать причину инцидента и его обстоятельств будет созданная специальная комиссия.
Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают сотрудники полоцкой милиции. Правоохранители следят за тем, чтобы на территорию не проникли посторонние лица и оставшееся без присмотра имущество жильцов было в сохранности.
Как отметил начальник Полоцкого РОВД полковник милиции Вячеслав Петкун, сейчас главное - сохранить картину происшествия для качественной работы следственно-оперативной группы и установления всех обстоятельств инцидента. Правоохранители также готовы оказать необходимую помощь в восстановлении здания.
Фото: МЧС
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