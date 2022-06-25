МЧС патрулирует водоемы на вертолете

Фиксируем неустановленные места купаний, передаем данную информацию в местное РОЧС, где наши сотрудники выезжают непосредственно на место и проводят профилактические беседы с населением.

Маршрут по карте разрабатывают, исходя из предыдущего печального опыта. В первую очередь облетают места, где уже были утопления или где пляжи не оборудованы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям ведет сегодня активную пропаганду, настойчивую пропаганду безопасности поведения на воде. Почему? Имеются погибшие люди. Вот на территории Минской области уже на сегодняшний день погибло 23 человека. Как правило, это те граждане, которые злоупотребляют своей безопасностью. В том числе есть погибший ребенок. Дети гибнут по одной причине, что их оставляют без присмотра родители.

Здесь и спасатели есть. Это явно безопаснее, чем где-то в кустах, в одиночку. Есть раздевалка, есть биотуалеты, песочек, душ работает.

Это безопасное, проверенное место. И людей много, как бы интереснее.

Недалеко от Минска, где есть спасатели. С ним вместе ходим по пятам, следим, чтобы никуда не залез, глубоко в воду не заходил сам.

На термометре стабильный плюс, а значит пляжи переполнены. Люди спасаются от жары. Причем как в оборудованных местах, так и запрещенных. Чтобы предотвратить несчастные случаи утопления, сотрудники МЧС вместе с ОСВОД внедряют новые формы рейдов. Подробности уВертолет Ми-2. На таком авиация МЧС обычно облетает леса, чтобы обнаружить и вовремя потушить природные пожары. А с этого лета впервые патрулируют водоемы. В кабине только разведывательная группа: два пилота.Впереди 2 часа полета, "заземление" на 30 минут и еще один вылет. Такие воздушные рейды авиация МЧС устраивает, как правило, в выходные, когда скопление людей у водоемов огромное. Почему подключили вертолет? Двигается быстро и охватывает целые районы, а значит, может предотвратить как можно больше несчастных случаев.Вот и берега на Меловых карьерах в районе Любани заполнены отдыхающими. Да, вода здесь изумрудного цвета. Заманчиво! Но изначально водоем технический, здесь добывали мел. Глубина до 30 метров. Опасность, которая экстремалов почему-то не останавливает. А ведь как раз в таких запрещенных для купания местах большее количество утоплений.Всего с начала года в стране вода уже унесла полторы сотни жизней. Поэтому сотрудники МЧС совместно с ОСВОДом и милицией проводят рейды с воздуха, воды и земли. И даже на специально отведенных для купания местах, где изучено дно и патрулируют спасатели, есть нарушители. На оборудованных пляжах всегда есть сотрудники ОСВОД, которые вот так смогут предупредить или спасти в случае опасности.И ведь оборудованных пляжей достаточно, только в Минске 103. И такой отдых среди летнего пекла точно будет приятнее. Таким же жарким лето будет и в ближайшую неделю. Так что пляжи не опустеют. Но главное, чтобы спасения от жары в реках или озерах не обернулось другой опасностью. А это уже про сознательность каждого.