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МЧС помогает выбраться из леса заплутавшим грибникам
75 человек и из них 10 несовершеннолетних. Именно столько любителей походов в лес обнаружили сотрудники МЧС за этот сезон. Спасательные операции по поиску потерявшихся проходят сейчас особенно часто, ведь грибной и ягодный сезон в разгаре. К поискам, как правило, подключают сразу несколько служб: МЧС, поисковые отряды и милицию. В лесу специалисты могут проводить по несколько дней. Работают со специальным оборудованием: используют JPS-трекеры, громкоговорители, световые приборы и даже квадрокоптеры для осмотра массива.
Перед походом в лес специалисты рекомендуют брать с собой воду, запас пищи, заряженный телефон. Обязательно необходимо заранее сообщить о своем месте нахождения родственникам.
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