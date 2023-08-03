МЧС помогает выбраться из леса заплутавшим грибникам

75 человек и из них 10 несовершеннолетних. Именно столько любителей походов в лес обнаружили сотрудники МЧС за этот сезон. Спасательные операции по поиску потерявшихся проходят сейчас особенно часто, ведь грибной и ягодный сезон в разгаре. К поискам, как правило, подключают сразу несколько служб: МЧС, поисковые отряды и милицию. В лесу специалисты могут проводить по несколько дней. Работают со специальным оборудованием: используют JPS-трекеры, громкоговорители, световые приборы и даже квадрокоптеры для осмотра массива.