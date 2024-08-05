МЧС поздравило Белтелерадиокомпанию с 30-летием

5 августа исполнилось 30 лет любимой Национальной государственной телерадиокомпании. С пожеланием огромных и амбициозных планов, вдохновения, ресурсов, хорошей аудитории и отличного вещания большой коллектив медиахолдинга поздравило Министерство по чрезвычайным ситуациям и подготовило юбилейный ролик-открытку (см. видео).