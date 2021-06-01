МЧС: пожар в центре конного спорта в Ратомке ликвидирован

Пожар в центре конного спорта в Ратомке ликвидирован. Уже можно сказать, что лошади не пострадали, их успели вывести из горящей конюшни. Что касается имущества, то одно здание почти полностью уничтожено, второе частично. В причинах ЧП разбирается специальная комиссия Минспорта.