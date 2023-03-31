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МЧС предупреждает об опасности из-за тумана
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности из-за тумана, сообщаетБЕЛТА со ссылкой наМЧС.
По данным Белгидромета, 31 марта наблюдающиеся местами туманы с 22:00 до 2:00 1 апреля распространятся на большую часть республики. При этом они сохранятся в течение ночи и утренние часы субботы. Отмечается, что видимость в тумане составит 100-500 м.
В связи с этим МЧС предупреждает о возможных последствиях. Уточняется, что при таких погодных условиях может быть значительно снижена видимость и затруднено движение транспорта. Кроме этого, МЧС предупредило об увеличении вероятности дорожно-транспортных происшествий.
Фото: БЕЛТА
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