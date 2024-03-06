МЧС продолжает следить за обстановкой на реках Беларуси

В целом паводковая ситуация по стране характеризуется как стабильная. На текущий момент во всех областях, в частности, в 33 районах остаются подтопленными 170 частных жилых домов, 730 частных подворий, 53 участка автомобильных дорог, 7 автомобильных мостов, а также 257 хозпостроек. Приняты все необходимые меры для того, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы населения.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси