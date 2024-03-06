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МЧС продолжает следить за обстановкой на реках Беларуси

МЧС продолжает мониторить гидрологическую обстановку на водоемах страны. На территории Гомельской, Брестской, Минской и Могилевской областей подтоплены отдельные участки дорог. Жизнедеятельность населения не нарушена.

По воде жителям привозят продукты, медикаменты, товары первой необходимости. Если требуется, доставляют врача на дом. В Гомельской области до сих пор подтоплено 146 жилых домов. Талые и паводковые воды затронули хозпостройки, подворья, автодороги. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова к непредвиденному развитию. Если понадобится отселение, людей эвакуируют, но пока таких просьб не поступало.

В целом паводковая ситуация по стране характеризуется как стабильная. На текущий момент во всех областях, в частности, в 33 районах остаются подтопленными 170 частных жилых домов, 730 частных подворий, 53 участка автомобильных дорог, 7 автомобильных мостов, а также 257 хозпостроек. Приняты все необходимые меры для того, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы населения.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси

Заблаговременно приняты все необходимые меры, направленные на то, чтобы смягчить возможные последствия. Подразделения МЧС готовы к любым сценариям развития паводковой ситуации.

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