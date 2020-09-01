МЧС провело масштабную акцию для детей

Правила эвакуации, оказание первой помощи, демонстрация спецтехники. Спасатели - представители всех аварийных служб Минской области - провели масштабную акцию для детей. Школьники и их родители участвовали в викторинах, квестах. Прошли сложные VR-уровни по безопасности и получили подарки за призовые места.



На непростом, но необходимом испытании побывал и наш корреспондент Илья Цветков (подробности в видео).



