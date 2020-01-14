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МЧС провело учения в Несвижском замке
Масштабные учения МЧС в Несвиже. Спасатели отработали чрезвычайные ситуации на территории культурного объекта. Пострадавших на воде спасли в акватории водоема с помощью спецтехники. Дальше по сценарию, на подъезде к памятнику архитектуры произошла авария с машиной, перевозившей опасные химические вещества. А потом начался пожар в самом замке. Часть посетителей оказалась отрезанной огнем - им на помощь пришли пожарные. Условный огонь тушили на площади 150 квадратных метров с учетом эвакуации исторических ценностей. Людей с верхних этажей спасали с помощью надувного куба. В учениях поучаствовал Илья Цветков.
Десять часов утра. На подъезде к Несвижскому замку - десятки единиц техники и бойцов аварийных служб. Спасатели области готовятся к массовым учениям на культурном объекте. Пожарные машины с цистернами, заполненными водой, катера, лодки и даже авиация - в полной боевой готовности. Учебных вводных несколько. Отработать их надо безукоризненно и максимально быстро. Основа для учений реальная. В 2002 году во время реставрации Несвижского замка в одном из зданий произошло возгорание. Пожар охватил десятки квадратных метров. Тушить его спасателям приходилось в 20-градусный мороз. Александр - один из героев того дня – принимал участие в опасной операции.
Теперь задача спасателей таких экстремальных ситуаций на сложном объекте не допускать. Поэтому учения здесь проводят регулярно. В этот раз - подготовка комплексная. Сначала бойцы МЧС спасли пострадавших на воде после ДТП, потом ликвидировали выброс опасных газов и пожар в здании замка. Условное возгорание ликвидировали на площади более 150 квадратных метров. Пострадавших, которым был отрезан путь к выходу, эвакуировали с высоты с помощью подъемников и кубов спасения.
Проверили и подготовку работников центра. Они, по словам сотрудников МЧС, в экстренной ситуации должны быть готовы дать нужную информацию и помочь в спасении пострадавших. После завершения учений у стен Несвижского замка спасатели подвели итоги работы в 2019 году: напомнили самые яркие моменты, отметили лучших сотрудников и поделились планами развития на нынешний год.
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