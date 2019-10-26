МЧС проводит акцию "За безопасность - вместе"

Как избежать чрезвычайных ситуаций, напоминают спасатели. В Беларуси проходит акция "За безопасность - вместе". В отопительный сезон, когда риск возникновения возгораний возрастает, прежде всего проверяют состояние печек и электрооборудования, а также исправность пожарной сигнализации. С такими визитами первыми посещают пожилых, а также многодетные семьи.



С начала года в Минской области случилось более 1200 пожаров. В них погибли 87 человек.



