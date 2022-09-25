МЧС проводит профилактическую кампанию по правилам безопасности в отопительный период

В преддверие отопительного сезона МЧС проводит масштабную профилактическую кампанию. На контроле печное и газовое оборудование, электропроводка и сигнализация. Владельцам частных домов рассказывают не только правила безопасного использования отопительных систем, но и напоминают правила поведения в аварийных ситуациях. Обследования частных домов проводят в первую очередь для людей с особым социальным статусом - инвалидов, многодетных семей, одиноких пенсионеров. На помощь инспекторам брошено 70 курсантов Университета гражданской защиты во главе с преподавательским составом.