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МЧС проводит профилактическую кампанию по правилам безопасности в отопительный период
В преддверие отопительного сезона МЧС проводит масштабную профилактическую кампанию. На контроле печное и газовое оборудование, электропроводка и сигнализация. Владельцам частных домов рассказывают не только правила безопасного использования отопительных систем, но и напоминают правила поведения в аварийных ситуациях. Обследования частных домов проводят в первую очередь для людей с особым социальным статусом - инвалидов, многодетных семей, одиноких пенсионеров. На помощь инспекторам брошено 70 курсантов Университета гражданской защиты во главе с преподавательским составом.
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