МЧС проводит рейды в частном секторе: акцент на целостности печного оборудования

Забота о собственной безопасности - главное правило отопления помещений в зимний период. МЧС проводит профилактические рейды по частному сектору. Спасатели акцент делают на целостности печного оборудования, дают рекомендации жителям домовладений и напоминают, как правильно обогреть дом и избежать случайного возгорания. Также специалисты обращают внимание на обязательное наличие пожарного извещателя.