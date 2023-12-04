ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МЧС проводит рейды в частном секторе: акцент на целостности печного оборудования

Забота о собственной безопасности - главное правило отопления помещений в зимний период. МЧС проводит профилактические рейды по частному сектору. Спасатели акцент делают на целостности печного оборудования, дают рекомендации жителям домовладений и напоминают, как правильно обогреть дом и избежать случайного возгорания. Также специалисты обращают внимание на обязательное наличие пожарного извещателя.

За этот год в центральном регионе произошло более 1000 пожаров, большинство из них - бытовые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все