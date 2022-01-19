МЧС рекомендует иметь дома огнетушитель

"Нужно установить автономный пожарный извещатель в каждой комнате и держать в центре квартиры огнетушитель объемом не менее 5 л огнетушащего вещества. Если вы поставите его на балконе в дальний угол, во время пожара до него просто не доберетесь ", - сказал Виталий Новицкий. Он добавил, что у него дома есть огнетушитель и хранится он в прихожей.

Виталий Новицкий также порекомендовал при покупке отделочных материалов обращать внимание на класс горючести. "Когда мы с вами выбираем линолеум, ламинат, настенное покрытие, мы смотрим на стоимость, цветовые характеристики, подойдет ли по стилю, но мало кто обращает внимание на то, насколько это горючее вещество, насколько оно провоцирует образование токсичных отходов горения. Это все указывается в той продукции, которая сертифицирована на уровне ЕАЭС. Эта информация есть в документации. Но кто и когда это читает? Редко, согласитесь, а надо", - отметил официальный представитель МЧС.