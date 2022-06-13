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МЧС рекомендует избегать палящего солнца, купаться в разрешенных местах, не разводить костры и не оставлять мусор в лесу

Безопасный отдых - правильный отдых! Аномальная жара - это риск получить солнечный удар. МЧС советует во время прогулок носить головные уборы, избегать палящего солнца, держаться в тени и брать с собой запас питьевой воды. Особую осторожность следует проявлять и тем, кто выехал охладиться к воде.

Купаться можно только в разрешенных местах. А в лесу не стоит играть с огнем: разводить костры и оставлять мусор, который может привести к возгоранию, - пластиковые бутылки и стекло.

Если возгорания не удалось избежать, то можно попробовать локализовать его с помощью подручных предметов и воды. Обязательно вызвать на помощь МЧС по телефонам 101 или 112.

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