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МЧС советует не парковать авто под деревьями - в Беларуси оранжевый уровень опасности

Сильные дожди и шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня во многих районах ожидается усиление ветра - порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 4 до 10 тепла, по западу до плюс 12. В ночные и утренние часы возможен туман. МЧС советует обходить ветхие строения и столбы электропередачи и не парковать авто под деревьями.

Особо осторожными в непогоду стоит быть водителям. Плохая видимость и скользкое дорожное покрытие может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Фото:pixabay.com

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