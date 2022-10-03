МЧС советует не парковать авто под деревьями - в Беларуси оранжевый уровень опасности

Сильные дожди и шквалистый ветер. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня во многих районах ожидается усиление ветра - порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 4 до 10 тепла, по западу до плюс 12. В ночные и утренние часы возможен туман. МЧС советует обходить ветхие строения и столбы электропередачи и не парковать авто под деревьями.