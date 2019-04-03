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МЧС спасло зайца на водохранилище в Лошице

Спасатели помогли зайцу, который не мог выбраться из водохранилища в Лошице из-за высокого борта. Один из сотрудников МЧС спустился в воду, вытащил животное и отпустил в парк.

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