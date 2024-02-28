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МЧС: в Могилевской области из-за разлива рек проехать к некоторым населенным пунктам невозможно

В ряде регионов Беларуси из-за паводка оказались подтопленными жилые и дачные дома, подворья, низководные мосты.

В Могилевской области из-за разлива рек проехать к некоторым населенным пунктам невозможно. Но их жизнеобеспечение не нарушено, сообщает МЧС.

Спасатели ежедневно мониторят ситуацию, в том числе с использованием плавсредств. Полностью затоплено садоводческое товарищество "Химик-2". Это - 68 участков и 32 хозяйственные постройки.

Жителей здесь нет - эвакуация не требуется. И угрозы разрушения домов также нет. В Могилевской области подтоплено 5 низководных мостов и 8 участков дорог. Ситуация находится под контролем. Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Пострадавших в этих населенных пунктах, МЧС постоянно держит связь с районными службами.
Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Беларуси

Подтопления зафиксированы в 8 районах области. В том числе в Славгородском, Чериковском и Костюковичском.

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