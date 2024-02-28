МЧС: в Могилевской области из-за разлива рек проехать к некоторым населенным пунктам невозможно

Жителей здесь нет - эвакуация не требуется. И угрозы разрушения домов также нет. В Могилевской области подтоплено 5 низководных мостов и 8 участков дорог. Ситуация находится под контролем. Ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Пострадавших в этих населенных пунктах, МЧС постоянно держит связь с районными службами.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Беларуси