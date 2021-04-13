МЧС: выжигание сухой растительности опасно

Все больше случаев возгорания сухой растительности фиксируют спасатели Минской области.



Одно из последних происшествий - в Смолевичском районе. Там горела трава на площади 50 квадратов. Во время самостоятельного тушения пострадал пенсионер. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. А возгорание растительности локализовала подразделение МЧС.



Спасатели во время профилактических рейдов по приусадебным участкам напоминают: выжигание сухой растительности запрещено и опасно для жизни. Неосторожность ведет к уничтожению жилых домов и хозяйственных построек. В МЧС отмечают: особенно быстро огонь распространяется в ветреную погоду.



Следят за ситуацией с земли, с воздуха и с космоса. Зафиксировать и оперативно потушить возгорание помогают современные видеосистемы, а датчики в центрах управления позволяют следить за распространением огня и вовремя реагировать на ситуацию.



