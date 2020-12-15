ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МЧС запустило республиканскую акцию "Безопасный Новый год!"

Как не оказаться в больнице из-за фейерверка, почему не стоит играть на льду и как не замерзнуть в сильный мороз - в течение месяца сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям будут напоминать взрослым и детям о правилах безопасности в период новогодних праздников. Акция пройдет в 4 этапа, каждый из которых направлен на определенную целевую аудиторию.

Во время второго этапа спасатели обучат урокам безопасности детей и подростков. Мероприятия пройдут детских садах и школах.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: "Работники МЧС, в том числе и пожарные Деды Морозы и Снегурочки, также герои мультфильма "Волшебная книга" напоминают детям о вопросах безопасности и рассказывают это все в игровой форме, чтобы эта информация воспринималась интереснее и полезнее".

Во время третьего этапа работники МЧС напомнят о безопасности на ледовых катках, спортивных площадках и в детских учреждениях здравоохранения. Завершающий пройдет в местах массового пребывания людей. Это открытые площадки, торговые центры, рынки и детские развлекательные центры.

В столице конкурс пройдет в два этапа. Сначала - во всех районах Минской области. Участникам нужно предоставить в районные отделы по чрезвычайным ситуациям заявки на участие в конкурсе. Второй этап - городской. В нем примут участие победители первого этапа. 7 января жюри определит трех счастливчиков по итогам каждой номинации. Победители получат дипломы и ценные подарки. Проведите праздники не только интересно, но и безопасно!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все