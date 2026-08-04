Мечта с детства: спрос на инженерные специальности остается стабильно высоким

32 тыс. первокурсников зачислены в 2026 году на бюджет в вузы Беларуси, свыше 5 тыс. абитуриентов поступили без экзаменов и вне конкурса - это победители олимпиад, медалисты и выпускники колледжей с красным дипломом.

Спрос на инженерные кадры в стране стабильно высокий, и вступительная кампания это подтвердила. Молодежь делает осознанный выбор в пользу технологического прогресса и реального производства.

Факт Только в Белорусский национальный технический университет на бюджетную форму обучения зачислено 2361 человек.

Одним из них стал и Тимофей Рукин. Статус выпускника Национального детского технопарка открыл ему дорогу в ведущий инженерный вуз вне конкурса. Теперь он первокурсник специальности "Разработка месторождений полезных ископаемых".

"Эту специальность я выбрал, потому что нам ее посоветовал один из преподавателей технопарка, который преподает в БНТУ. Одна из тем моего проекта была про добычу калийных удобрений в Солигорске. Я решил посвятить жизнь именно этой профессии и буду обучаться в ведущем вузе 5,5 лет", - поделился студент Белорусского национального технического университета Тимофей Рукин.

БНТУ ориентирован не только на качественную подготовку кадров, но и на потребности реального сектора экономики. Подтверждением тому стало открытие в 2026 году новой специальности по запросу "Дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование", куда на бюджетную форму обучения уже зачислены 25 человек.

Белорусский государственный аграрно-технический университет также сделал упор на инженерные кадры. В этом году - рекордные цифры: 560 человек зачислено на бюджет, еще 299 мест закрыто по целевому набору. Интерес к вузу заметно вырос: конкурс на отдельные специальности составлял по 2-3 человека на место.

"Полностью всех абитуриентов, которые были запланированы, то есть 100 % контрольных цифр приема, выполнили, в том числе и 100 % на целевую подготовку. Конкурсы были на агроэнергетическом факультете, на специальность "Автоматизация технологических процессов и производств" и на специальность "Энергетическое обеспечение сельского хозяйства", - отметила ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного аграрного технического университета Карина Гаркуша.

Для тех, кто твердо решил связать свою жизнь с аграрными технологиями, университет предусмотрел возможность сдавать внутренние экзамены по математике и физике. Этим путем пошел Степан Холодов. Сегодня он уже студент первого курса специальности "Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства".

"Я выбрал эту специальность, потому что это очень востребованная специальность. Она нужна, и в Беларуси очень развито сельское хозяйство. Я бы хотел, наверное, пойти в МТЗ или в МАЗ, потому что это одни из востребованных заводов в Беларуси", - рассказал студент Белорусского государственного аграрного технического университета Степан Холодов.

В этом сезоне экономику страны по-прежнему формируют четыре ключевых профиля - инженерный, педагогический, медицинский и аграрный, где каждый 4-й первокурсник - будущий инженер, каждый 10-й - медик или педагог. За ними стоит будущее страны, и оно, без сомнения, в надежных руках.