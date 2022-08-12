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Мечта наемника "Оскара"

Откровения белорусских наемников. Автор проекта "План Б" Анастасия Бенедисюк побывала в роли пранкераи позвонила так называемым бойцам-калиновцам. И расспросила, верят ли в победу, на что потратят вроде как... кровью заработанные?

Я думаю накопить себе на дом. Я был всегда человеком, который не знает, что делать с деньгами. У меня сейчас денег много, но что с ними делать - я не знаю. Просто коплю на карте.
Алексей Вайтехович, позывной "Оскар"

Алексей Игоревич Вайтехович - недавно ему исполнилось 22.

Мальчиком вроде бы добродушным был - маменькин сыночек.
Мама Вайтеховича

В этом же интервью она сказала, что были проблемы со здоровьем: "Позвонили из психоневрологического диспансера города Молодечно. Сказали,что он находится на госпитализации в городе Минске - в Новинках, что обратился сам к ним, что у него какое-то душевное расстройство. Склонность к суициду".

У меня были проблемы с этим, я благополучно вылечился.
Алексей Вайтехович прокомментировал

Подробнее в видео.

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