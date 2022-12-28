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Мечты сбываются: дети из Донбасса проведут каникулы в Беларуси по 8 января
В предновогоднюю неделю на каникулах в Беларуси находятся дети из Донбасса. В этот раз их принимают в "Сосновом бору".
Там у ребят программа, мало сказать, насыщенная. 28 декабря они уже побывали в гимназии-колледже искусств, потом был Музей Великой Отечественной войны, после приехали в санаторий: обед по расписанию, бассейн и подготовка к вечернему концерту. О самых ярких моментах рассказала Дарья Рачко.
Программа для детей на 28 декабря
То, что этот Новый год они проведут в Беларуси, не ожидал никто. Да, планы были, говорят сами сопровождающие, еще в прошлый заезд между собой обсуждали, как было бы здорово отметить праздник здесь. И мысли ведь материальны.
Как ждали весточки с фронта во времена Великой Отечественной войны, держали оборону, сражались за свою свободу, как нацисты жестоко убивали и издевались над белорусским народом, им сегодня рассказывали на экскурсии. Уж слишком дорого стоит независимость, и дети это понимают.
Они стараются не говорить о том, что происходит дома (дети приехали из самых обстреливаемых районов - Горловка, Лисичанск). Страшно, сложно, но в мирной Беларуси они точно знают: их всегда принимают с теплом, окутывают любовью и заботой.
Нота за нотой, играя любимую композицию, Ира рада, что может отвлечься. Отец на фронте - живет от звонка до звонка.
Организаторы сделали все, чтобы время, которое дети проведут здесь, было максимально продуктивным. Приехали в санаторий - сразу на обед, после бассейн.
Спортивные возможности
Саша занимается плаванием уже 5 лет. Выступал на городских соревнованиях. Только, правда, последний год не до тренировок. Вода дома появляется редко (у некоторых раз в три дня) и спортивные учреждения закрыты.
Дети уже побывали на экскурсиях по достопримечательностям столицы, были на хоккее, кто-то впервые. Они неустанно говорят за все спасибо. За то, что их мечты воплотились в жизнь.
Масштабный проект Союзного государства и фонда паралимпийца Алексея Талая
А исполняются желания детей благодаря масштабному проекту Союзного государства и фонда паралимпийца Алексея Талая. Ведь так важно подарить детям веру в новогоднее чудо!
Уже завтра детей ждет дельфинарий, зоопарк, кинозал и это еще неполный список. В целом мирные новогодние каникулы продлятся по 8 января. За это время воспитатели и неравнодушные белорусы сделают все, чтобы эти дни наполнить только яркими положительными эмоциями.
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