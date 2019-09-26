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Мечты сбываются с Евроопт. "Удача в придачу!". 129-й тур
Во вторник в 129-м туре игры "Удача в придачу!" было разыграно более 12 тысяч призов, включая 3 крупных выигрыша по 40 тысяч и огромную сумму в 100 тысяч рублей. И уже сегодня счастливчикам этой недели вручили их выигрыши. Чтобы пользоваться денежными выигрышами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка. С самыми удачливыми покупателями этого тура пообщалась Наталья Кузьмицкая.
Главным героем 129-го тура стал строитель Сергей Авраменко из городского поселка Свислочь Пуховичского района. Всего один поход в магазин и 100 тысяч белорусских рублей в кармане. В родном поселке победитель мгновенно стал местной знаменитостью.
Счастливым этот день стал еще для троих покупателей сети "Евроопт". Жительницу Гродно Розу Опыц приятная новость о выигрыше 40 тысяч белорусских рублей застала на работе. Водитель троллейбуса поспешила поделиться радостной новостью с коллегами. Эмоции переполняли.
Еще один победитель (пенсионер Александр Матюшонок из Минска), можно сказать, словил свою удачу в прямом эфире. Случайно включил телевизор и попал прямо на розыгрыш призов.
В день розыгрыша шквал звонков от друзей и близких стала получать и Оксана Пшеничная из Бобруйска. Сразу подумала, что это какая-то шутка. Но когда наконец-то к ней дозвонились из студии игры "Удача в придачу!", поверила в улыбку фортуны. Благодаря неожиданному выигрышу теперь вместе с супругом надеется исполнить свою главную мечту.
Шанс на крупный выигрыш есть у каждого. Игра "Удача в придачу!" продолжается. Розыгрыш 130 тура состоится во вторник, 8 октября. Традиционно победителей ждет более 12 тысяч денежных призов, включая 3 крупных приза по 40 тысяч рублей, и огромная сумма - 100 000 рублей. Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", которые получат игровые коды с 23 сентября по 6 октября.
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