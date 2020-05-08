Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел

Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"в канун праздника вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и открытками от руководства МВД, УВД и облисполкома. Слова благодарности прозвучали в адрес полковников в отставке Максима Наумовича Застрелова - кавалера двух медалей "За отвагу". Николая Ильича Илькевича, награжденного орденом Красной Звезды. А также участника освобождения Могилева Леонида Никифоровича Мориза.



Любимые мелодии в исполнении оркестра прозвучали сегодня для ветерана Андрея Семеновича Моисеева от родной службы МЧС. Участник Сталинградской битвы, был четырежды ранен, горел в танке. Награжден двумя орденами Отечественной войны. За боевые заслуги и Победу над Германией. Юбилейную медаль ветерану доставили символично - по пожарной лестнице.

