3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел
Юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"в канун праздника вручили могилевским ветеранам органов внутренних дел. Вместе с подарками и открытками от руководства МВД, УВД и облисполкома. Слова благодарности прозвучали в адрес полковников в отставке Максима Наумовича Застрелова - кавалера двух медалей "За отвагу". Николая Ильича Илькевича, награжденного орденом Красной Звезды. А также участника освобождения Могилева Леонида Никифоровича Мориза.
Любимые мелодии в исполнении оркестра прозвучали сегодня для ветерана Андрея Семеновича Моисеева от родной службы МЧС. Участник Сталинградской битвы, был четырежды ранен, горел в танке. Награжден двумя орденами Отечественной войны. За боевые заслуги и Победу над Германией. Юбилейную медаль ветерану доставили символично - по пожарной лестнице.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все