Медаль "За отвагу" и орден Великой Отечественной войны переданы родственникам двух белорусских солдат

Отец умер, мне год был. Я его не знал. Я знал, что он герой, дошел до Берлина. Мне позвонили, сказали, что нашли орден. До слез меня довели. Чтить нужно и помнить. То, что сегодня творится на Украине и в Прибалтике, - снос памятников - просто до слез.

Николай Шевелев, сын Е.В. Шевелева