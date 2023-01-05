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Медаль "За отвагу" и орден Великой Отечественной войны переданы родственникам двух белорусских солдат
Награды двух белорусских солдат Великой Отечественной - уроженцев Могилевской области - переданы потомкам. Спустя 70 лет возвращен утраченный орден Отечественной войны 2-й степени, который принадлежал Егору Шевелеву. Награду воин получил в боях на плацдарме на реке Одра. А медаль "За отвагу" принадлежала Головкову Афанасию - красноармейцу, который освобождал Беларусь, Прибалтику и участвовал в штурме Кенигсберга.
Отец умер, мне год был. Я его не знал. Я знал, что он герой, дошел до Берлина. Мне позвонили, сказали, что нашли орден. До слез меня довели. Чтить нужно и помнить. То, что сегодня творится на Украине и в Прибалтике, - снос памятников - просто до слез.
Пока мы ехали, подумала в музей передать. Учитывая события последних дней, наверное, будет правильнее, чтобы это стало благосостоянием страны. Потому что благодаря таким героям, как наш дед, мы сейчас живем.
Мы передаем эти две награды, которые летели аж из Торонто. У нас на очереди награда "За боевые заслуги", ее нашли на территории Литвы. Был водителем гвардейских минометов. В какой-то момент он ее утерял.
Утраченные много лет назад награды нашлись в частной коллекции в Канаде и на возмездной основе были переданы поисковикам из России. Архивы подсказали, что владельцы медали и ордена являются дальними родственниками.
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