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Медаль "За отвагу" вернулась в семью героя

Благодаря поисковикам, удалось установить, что она принадлежала Борису Корнееву. Сержант получил награду в январе 44-го, но после ее потеряли. Спустя годы медаль на участке нашла жительница Витебского района. А теперь передали сыну Бориса Корнеева, который приехал из Санкт-Петербурга.

В 43-44-ом годах в Витебском районе шли ожесточенные бои. Поисковые работы здесь проходят ежегодно.

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