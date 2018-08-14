Медаль "За отвагу" вернулась в семью героя

Благодаря поисковикам, удалось установить, что она принадлежала Борису Корнееву. Сержант получил награду в январе 44-го, но после ее потеряли. Спустя годы медаль на участке нашла жительница Витебского района. А теперь передали сыну Бориса Корнеева, который приехал из Санкт-Петербурга.