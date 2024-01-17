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В Беларуси медалисты и отличники смогут поступать в региональные вузы без экзаменов
Новые правила приема лиц для получения высшего образования предусматривают, что медалисты, отличники, и те, кто имеет диплом о среднем специальном или профессионально-техническом образовании с отличием, смогут поступать без вступительных экзаменов в региональные вузы на большинство специальностей. Исключение составляют такие направления, как "Международные отношения", "Правоведение" и "Здравоохранение", а также специальности с внутренними испытаниями, например, "Творчество" и "Физическая культура и спорт".
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
У нас появились новые специальности - такие, как "Электронное машиностроение", специальности, связанные с международной конфликтологией. Необходимо еще отметить, что все специальности, которые открыты в учреждениях высшего и среднего специального образования, проходят постоянную модернизацию и усовершенствование. Учебные планы пересматриваются, добавляются при необходимости новые учебные дисциплины.
Ряд изменений коснется целевиков. В частности, абитуриенты могут поступать на условиях целевой подготовки по конкурсу среди отдельных организаций - заказчиков кадров, если конкурс по специальности в целом не состоялся. Также для целевиков вводится минимальный средний балл аттестата не ниже 7 (кроме наиболее востребованных экономикой специальностей).
Большое внимание уделяется предоставлению первого рабочего места выпускникам бюджетной формы обучения. Кроме них такой возможностью воспользовались и обучавшиеся на платной основе. В прошлом году, например, таких выпускников было около 2 тыс.
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