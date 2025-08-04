Медальное возвращение. Сборная Беларуси по плаванию вернулась домой с ЧМ в Сингапуре

С наградами в Беларусь прилетели наши пловцы с чемпионата мира в Сингапуре. В Национальном аэропорту Минск сборную встречала съемочная группа "Первого информационного".

Расскажем, как это было.

Три медали - таков итог белорусов на уже завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта. Более трех недель все внимание было приковано к Сингапуру, который и принимал планетарный форум. Вначале мы радовались за синхронистку Василину Хондошко, которая у "солисток" забрала серебро и бронзу за техническую и произвольную программы соответственно. После все переживали за пловцов.

Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Григорий Пекарский, Анастасия Кулешова и, конечно, Алина Змушко. В таком составе ребята и девчата штурмовали мировое первенство. К слову, это один из самых боеспособных коллективов за последние годы.

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Все надежды оправдались, белорусы возвращались домой не с пустыми руками. Еще даже года не прошло, как Руслан Скоморошко завершил профессиональную карьеру пловца. Ему эти волнения близки. Экс-спортсмен признался, что сильно переживал за свою супругу Алину Змушко.

Только Алина Змушко из всех наших атлетов на чемпионате мира выступала сразу в трех видах программы. Брассистка готовила 50, 100 и 200 метров. Но основная ставка делалась именно на последнюю дистанцию из перечисленных. Физическая форма у девушки была отличной. Уроженке Калинковичей в полуфинале не хватило всего три сотых секунды до повторения своего же лучшего достижения и (параллельно) рекорда страны. В решающем заплыве на соседних дорожках с Алиной были двукратная олимпийская чемпионка Кейт Дугласс из США и рекордсменка мира россиянка Евгения Чикунова. И в данной конкуренции Змушко стала третьей. Итоговое время - 2 мин. 23,52 сек. Такой же результат показала Кайлин Корбетт из ЮАР. Потому девчата вместе поднимались за бронзами на пьедестал почета.

Для Алины Змушко данная награда на мировых (как, к слову, и европейских) первенствах стала первой в карьере.

Что касается других результатов, то, конечно, чуть большего ожидали от лидеров сборной - Ильи Шимановича и Анастасии Шкурдай. Но у белорусов не все получилось.