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Медиаэксперты высказываются о гибридной войне против Беларуси

"Ситуация с самолетом - это триггер для того, чтобы усилить эмоциональное нагнетание в якобы независимых СМИ. Это еще одно подтверждение, что в отношении Беларуси ведется гибридная война", - таким мнением делятся участники форума медийного сообщества Беларуси. Участие в нем принимают также журналисты и медиаменеджеры из России. Важно сообща противостоять фейкам, особенно тем, которые пытаются обелить преступников. Речь в том числе о Протасевиче.

Одной из локаций медиафорума сегодня стала студия Белтелерадиокомпании "600 метров". Здесь говорили о новых медиа в глобальном мире, их роли и ответственности.


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