Медиафорум в Витебске собрал представителей СМИ из разных регионов Беларуси

В регионе проблемы одни - как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в интернет-среду. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные сети, а это были уникальные и оперативные материалы.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси