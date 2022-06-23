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Медиафорум в Витебске собрал представителей СМИ из разных регионов Беларуси
В Витебске одно из знаковых мероприятий в медиасфере - ІІ Форум медийного сообщества Беларуси. Тема "Региональные медиа в цифровом пространстве", участниками стали работники средств массовой информации из всех уголков страны. Площадка для обмена мнениями и выработки новых идей направлена на повышение компетенции журналистов.
В регионе проблемы одни - как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в интернет-среду. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные сети, а это были уникальные и оперативные материалы.
И сегодня на форуме станут известны имена лауреатов Национального конкурса "Золотая Литера". Победителей определят в номинациях "Лучший репортер", "Лучший фотокорреспондент", "Лучший аналитический материал" и в других. Гран-при будет вручен за лучший творческий проект года.
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