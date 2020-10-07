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Медиацентр университета МЧС выпускает онлайн-журнал
Мир не стоит на месте. Каждый год новые профессии. Спасатель-журналист. Не верите. УГЗ МЧС докажет обратное. Курсанты МЧС запустили новый проект - электронныйонлайн-журнал UCP LIVE, который знакомит с жизнью курсантов и историей пожарно-спасательного дела.
Прямо сейчас за этой дверью состоится собрание по поводу выпуска нового онлайн-журнала МЧС. В первый номер вошли статьи об истории пожарно-спасательного дела нашей страны и спортивных достижениях курсантов МЧС, а также викторина и рассказ о культуре безопасности жизнедеятельности. По словам редакции, журнал будет интересен не только курсантам МЧС. Список рубрик впечатляет. Огненные даты, интервью с гостями, страницы жизни, научная деятельность, спортивная колонка, культура безопасности, история пожарной службы, наши выпускники, яркие события.
Кроме того, редколлегия журнала обрела и свой дом. В университете открылся полноценный медиацентр, который был спроектирован и подготовлен самими курсантами. Креатива команде медиацентра не занимать.
Отделочные работы были завершены пару часов назад. Краска. Трансляции будут выглядеть примерно так.
С нетерпением ждем новые выпуски онлайн-журнала. Будем уверены, они будут интересны не только в Беларуси, но и за ее пределами.
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