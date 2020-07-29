Медикам по всей стране вручают награды за самоотверженный труд

Теперь о тех, кто хранит безопасность как наших жизней, так и в частности, нашего здоровья. И здесь повод более приятный.





Мы продолжаем благодарить наших медиков за их самоотверженный труд. Эти несколько месяцев упорной борьбы с коронавирусом стали для врачей настоящим испытанием, с которым они достойно справились и продолжают показывать положительные результаты. Уровень заболеваемости уверенно падает. И в этом главная заслуга наших медиков. Конечно, многие из них скромно признаются: лучшая награда – это здоровье пациентов. И все же в эти дни по всей стране: и в маленьких районах, и в крупных городах им говорят спасибо и вручают заслуженные награды. С некоторыми из них встретились наши корреспонденты.







Самая массовая поликлиника Гомеля фиксирует спад заболеваемости

Сегодня, как и вчера, за сутки - ни одного положительного теста. Тенденция для медиков этой поликлиники долгожданная. Филиал № 8 по охватам населения - самое массовое поликлиническое звено Гомеля. Почти 57 тыс. человек. Потому этим врачам перед вирусной волной было устоять непросто.

Наталья Киселева в медицине 20 лет, выросла в семье военных медиков. Начинала с младшего медперсонала. Затем окончила вуз. И сегодня – уже заведующая медучреждением. Правда, в период вирусной ситуации, признается, усидеть в кресле руководителя не смогла: работала на приеме звонков, держала связь с контактами первого уровня и вела терапевтический прием.

Наталья Киселева, заведующая филиалом № 8 Гомельской центральной городской поликлиники:

"Ушла в 7 часов пришла в 10 вечера - ничего страшного, так надо. Потом отдохнем. Понимаете, для меня руководитель – это глава семьи. Мой коллектив – моя вторая семья. И как я могу оставить свою семью без поддержки и помощи? Для меня этот вопрос не стоял. Мы работали все дружно в одной компании, и это нас спасло".





Современное оборудование - в помощь медикам

Большим помощником в коллективе врачей было вот это рентгенографическое оборудование. Техника последнего поколения. Закупили совсем недавно. Оно делает снимки в цифровом формате и с большим разрешением.

Для многих поликлиник также были закуплены рециркуляторы воздуха и другое современное оборудование. Только в Гомельской области в особых условиях работали 4 тыс. врачей и 15 тыс. человек среднего медперсонала.

В борьбе с коронавирусом пришлось выстроить новую систему работы медучреждений, персонала, врачей. Аккумулировать лучших на оказании помощи. В целом, рассказывает Александр Басенко, за плечами которого 23 года работы в медицине, удалось сделать огромный шаг. Быстрее, а главное эффективнее, помогать людям. Свое весомое слово, конечно, сказала цифровизация - обновление современным оборудованием, электронной базой данных. Но, без сомнения, без золотых рук и сердец медиков, преданных своему делу, это было бы невозможно.

Александр Басенко, главврач Могилевской центральной поликлиники

: "Медицина, как огромный сложный механизм, чтобы он работал без сбоя, без пробуксовывания, без мельчайших поломок. И чтобы наши пациенты на самом деле получали качественную, доступную медицинскую помощь".

А еще совсем скоро и без того обширная поликлиническая часть Могилева станет еще больше. В этом году в молодом микрорайоне города распахнет двери новая поликлиника с современной стоматологией. Хороший подарок для взрослых и детей.





По всей стране медики принимают награды

Подарки в эти дни принимают и сами медики. Только в Гомельской области благодарности Президента, нагрудные знаки "Выдатнік аховы здароўя" и другие высокие награды вручили почти сотни врачей.

Марина Терешкова, завотделением Гомельской областной инфекционной клинической больницы

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"Я держу благодарственную от нашего Президента. Впервые держу! Очень приятно, что оценен мой труд. Всю жизнь отдала инфекционным болезням, и очень приятно, что государство оценило мою работу, нашу работу врачебную".

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

: "Люди проявили профессионализм, героизм и быстроту принятия решений, которая позволила научиться в максимально короткие сроки бороться с этой болезнью".

Врачи, фельдшеры, медсестры и санитары. 70 медработников Брестской области сегодня также принимали поздравления.





Когда призвание - врач

Ольга Докучиц, главная медсестра Барановичской станции скорой и неотложной помощи:

"За награды спасибо, конечно. Работа на этом не останавливается. Мы полны сил, энтузиазма, будем работать лучше, чем прежде".

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

"Медики встали на передний фронт борьбы с коронавирусом и способствовали сохранению и темпов развития экономических, и психологического климата в нашей стране".

И еще почти столько же врачей Могилевского региона. 72 специалиста - в том числе из глубинки. Те, кто порой сутками не отходил от своих пациентов, помогая победить болезнь.

Людмила Пляскина, врач общей практики Могилевской поликлиники № 8:

"Это заслуга не одной меня, это заслуга всего нашего коллектива, всей нашей поликлиники № 8. У нас работают самые замечательные врачи, медсестры, персонал, администрация. Где каждый придет в трудную минуту на помощь. Я очень люблю свою работу, я очень люблю людей".

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

: "Каждый на своем месте проявил и самоотверженность, и, если хотите, мужество и самоотдачу, не считаясь с личным временем. Еще раз огромное спасибо медикам, здоровья, счастья, благополучия и - так держать, высоко, флаг нашей белорусской медицины".