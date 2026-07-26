Медики Беларуси констатируют рост числа пациентов с инсультами

Высокие температуры становятся настоящим испытанием для людей с болезнями системы кровообращения. Растет риск инсультов и число пациентов, которые поступают в приемные отделения больниц.

Коварство недуга в том, что он бьет не только по определенным возрастным группам или людям с хроническими заболеваниями. Центр неврологии и нейрохирургии на базе 5-й больницы Минска помогает пациентам со всей страны и с разным характером сбоев в работе центральной и периферической нервной системы.

Игорь Родцевич, заведующий отделением лучевой диагностики 5-й клинической больницы г. Минска: "В нашем учреждении работают четыре стационарных компьютерных томографа. Один из них работает круглые сутки для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Действительно, с повышением температуры пациентов в приемном отделении стало гораздо больше. Аппарат загружен практически всегда. КТ - экстренный метод исследования, здесь временных рамок нет. Можем принять как 40, так и 80 пациентов в сутки, в зависимости от необходимости. МРТ – это более плановый метод исследования. Здесь у нас стабильно 18-25 пациентов".

В жаркую погоду организм переживает повышенную нагрузку – из-за недостатка воды сгущается кровь. Это ведет к ухудшению кровотока и образованию тромбов. А если добавить хронические заболевания или нездоровый образ жизни, опасность растет. Учитывая погоду, медики призывают внимательнее относиться к здоровью.