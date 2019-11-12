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Медики Беларуси и России готовы совместно работать над онковакцинами

Медики Беларуси и России намерены развивать сотрудничество в области онкологии. Об этом рассказала министр здравоохранения страны-соседки Вероника Скворцова на встрече с белорусским коллегой. Руководители ведомств заинтересованы в совместной работе над онковакцинами и в развитии клеточных технологий. Медики двух стран планируют также вместе изучать феномен устойчивости некоторых инфекций к антибиотикам. По словам специалистов, сегодня это основная угроза биологической безопасности в мире. В этом году более 70 тысяч россиян получили медицинскую помощь в Беларуси.

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