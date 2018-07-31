Медики фиксируют увеличение обращений из-за жары

На аварийность на дороге может влиять и летний зной. Жара притупляет внимание и реакцию, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными и по возможности отказаться от далеких поездок. Кстати, трое человек с тепловыми ударами и еще четверо с солнечными ожогами обратились к медикам в столице.