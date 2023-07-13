Медики Гродненской области получили доплаты благодаря профсоюзу

Порядка Br12 тыс. доплатили медикам Гродненской области по требованию профсоюза, сообщает БЕЛТА.

"Порядка Br12 тыс. доплатили медикам Гродненской области по требованию профсоюза. C таким результатом в прошедшем квартале сработала социально-экономическая служба нашей организации. В масштабах области сумма небольшая, но в любом случае это деньги конкретных людей - врачей, медицинских сестер, младшего медперсонала, водителей, рабочих. И задача профсоюза состоит в том, чтобы им был выплачен каждый причитающийся рубль. Радует, что такую же позицию занимают и наниматели, они прислушиваются к нашим рекомендациям и тут же реагируют, пересчитывают и доплачивают", - отметил Владислав Голяк.

В двух учреждениях здравоохранения пришлось разъяснить, что надбавки молодого специалиста (рабочего) выплачиваются в течении всего срока отработки по целевому направлению. Одной из центральных районных больниц было рекомендовано скорректировать доплаты за выполнение врачами-специалистами организационно-распорядительной функции. Педагогическому работнику, а такие есть в отрасли здравоохранения, профсоюз помог получить надбавку за квалификационную категорию.

Владислав Голяк подчеркнул, что причиной недоплат чаще всего становится так называемый человеческий фактор. "Где-то по невнимательности не учли ту или иную надбавку - случаи редкие, но, к сожалению, бывают. Профсоюзные специалисты прекрасно видят все недочеты во время мониторингов, с которыми регулярно посещают больницы, поликлиники, центры гигиены. За последние три месяца заведующий отделом социально-экономической работы посмотрела оплату труда в 10 учреждениях здравоохранения", - рассказал председатель областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Работая на местах, профсоюз также оказывает специалистам бухгалтерско-экономических служб методическую помощь. В областном комитете работает телефонная горячая линия по вопросам оплаты труда.