Медики и сотрудники милиции будут дежурить в новогоднюю ночь во всех местах праздничных мероприятий

Сергей Мирончик, замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Органы внутренних дел готовы обеспечить безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий. Личный состав нацелен на всестороннюю помощь гражданам. Помните: вы всегда можете обратиться к любому сотруднику милиции за помощью и защитой. Прошу с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий и наше действующее законодательство.