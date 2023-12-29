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Медики и сотрудники милиции будут дежурить в новогоднюю ночь во всех местах праздничных мероприятий

Работа в усиленном режиме и дополнительные бригады. Во всех местах праздничных мероприятий в Беларуси в новогоднюю ночь будут дежурить медики и сотрудники милиции. Традиционно обеспечат работу пунктов пропуска.

Плотность нарядов на улицах увеличится, особое внимание уделят увеселительным заведениям. Лица в состоянии алкогольного опьянения, либо имеющие запрещенные для проноса предметы допускаться к местам массовых гуляний не будут.

Сергей Мирончик, замначальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Органы внутренних дел готовы обеспечить безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий. Личный состав нацелен на всестороннюю помощь гражданам. Помните: вы всегда можете обратиться к любому сотруднику милиции за помощью и защитой. Прошу с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий и наше действующее законодательство.

Гостей торжеств с пониманием просят отнестись к мерам безопасности в новогоднюю ночь.

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