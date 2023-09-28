Медики из России и Норвегии обменялись с белорусскими коллегами опытом в диагностике и лечении рака головы и шеи

Данная конференция позволила собрать большое количество врачей-специалистов из разных регионов республики. Они включают и врачей общей практики, и стоматологов, и оториноларингологов, и онкологов. Только единым взаимодействием мы сможем справиться с проблемой - от начала выявления этих пациентов до проведения биопсии, хирургических вмешательств и назначения лечения пациентам данного профиля.

Татьяна Санукевич, замначальника главного управления организации медпомощи - начальник управления спецпомощи Министерства здравоохранения Беларуси