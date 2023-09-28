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Медики из России и Норвегии обменялись с белорусскими коллегами опытом в диагностике и лечении рака головы и шеи
Республиканскую научно-практическую конференцию в рамках Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи провели в Боровлянах. По видеосвязи выступили специалисты из России и Норвегии. Тема актуальная. В нашей стране онкологические заболевания занимают второе место по количественному росту и уровню смертности (после сердечно-сосудистых). В структуре смертности трудоспособного населения это около 15 процентов. И как говорят медики, статистику улучшить возможно. Важно сформировать онкологическую грамотность.
Данная конференция позволила собрать большое количество врачей-специалистов из разных регионов республики. Они включают и врачей общей практики, и стоматологов, и оториноларингологов, и онкологов. Только единым взаимодействием мы сможем справиться с проблемой - от начала выявления этих пациентов до проведения биопсии, хирургических вмешательств и назначения лечения пациентам данного профиля.
На конференции провели мастер-класс с показательными операциями. Также медики обменялись опытом в диагностике и лечении, а еще обсудили вопрос формирования регистра предраковых заболеваний. Благодаря ему можно будет контролировать перерождение в злокачественный процесс. К слову, на этой неделе во всех областных центрах Беларуси проходят профилактические акции.
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