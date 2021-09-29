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Медики обращают внимание на важность прививок от COVID-19

В Беларуси продолжается массовая вакцинация населения против COVID-19. Медики обращают внимание на важность прививок. Особенно это касается пожилых людей. Эта категория одна из самых уязвимых. За прививкой можно прийти в учреждение здравоохранения. Если пожилому требуется помощь с доставкой к пункту вакцинации, есть возможность вызвать социальное такси или сделать укол на дому.

Вакцинация не отменяет ношение масок, использование антисептиков и соблюдение дистанции.

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