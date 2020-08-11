Медики предостерегают: собирать грибы нужно осторожно, а готовить их правильно

Жаркое и влажное лето - идеальные условия для богатых урожаев любителей тихой охоты. Однако медики предостерегают: собирать дары леса нужно осторожно. С отравлением только в столице каждый сезон обращаются более полусотни человек. Чтобы избежать неприятностей, лучше собирать только знакомые грибы и правильно их готовить.



При первых проявлениях отравления врачи советуют немедленно вызывать скорую, а до приезда медиков принять активированный уголь.



