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Медики предостерегают: собирать грибы нужно осторожно, а готовить их правильно

Жаркое и влажное лето - идеальные условия для богатых урожаев любителей тихой охоты. Однако медики предостерегают: собирать дары леса нужно осторожно. С отравлением только в столице каждый сезон обращаются более полусотни человек. Чтобы избежать неприятностей, лучше собирать только знакомые грибы и правильно их готовить.

При первых проявлениях отравления врачи советуют немедленно вызывать скорую, а до приезда медиков принять активированный уголь.

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