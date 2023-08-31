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Медики провели "гостевой урок" для минских школьников
Вместо учителей врачи. Сегодня ученики химико-биологического класса 12-й столичной гимназии символично начали новый учебный год, но не за партами, а в Минском центре хирургии, трансплантологии и гематологии. "Гостевой урок" для школьников медики провели на своих рабочих местах. Старшеклассники ознакомились с историей учреждения, узнали о первых операциях по трансплантации органов, также попали в музей медицинской славы, побывали в операционной, реанимации, пообщались с узкопрофильными специалистами. Некоторые гимназисты только определяются с направлением будущей профессии, но есть и те, кто уверенно идет по трудовому пути родителей.
Доброму делу уже порядка 10 лет, мы достаточно давно сотрудничаем с 12-й гимназией города Минска, которая отбирает тех детей, которые мотивированы в последующем стать врачами. Это своеобразный первый шаг в профессию, причем не виртуальный, не на компьютере, не со слов кого-то, а реально в том учреждении, где существуют все направления современной медицины. Ежегодно к нам в центр приходят более 50 молодых специалистов. Я имею в виду не только врачей, это еще и медицинские сестры.
Накануне торжественной линейки такая форма "гостевых занятий" стала традиционной для учащихся 12-й гимназии. 30 лет в учреждении существует профильный химико-биологический класс. Программа углубленного изучения этих предметов дает свои плоды. 800 выпускников гимназии почувствовали свое призвание лечить и стали врачами.
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