Медики провели "гостевой урок" для минских школьников

Доброму делу уже порядка 10 лет, мы достаточно давно сотрудничаем с 12-й гимназией города Минска, которая отбирает тех детей, которые мотивированы в последующем стать врачами. Это своеобразный первый шаг в профессию, причем не виртуальный, не на компьютере, не со слов кого-то, а реально в том учреждении, где существуют все направления современной медицины. Ежегодно к нам в центр приходят более 50 молодых специалистов. Я имею в виду не только врачей, это еще и медицинские сестры.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии