В условиях распространения коронавируса и сезонных инфекций белорусские поликлиники перешли на усиленный режим работы. Так, в Гомельской центральной городской поликлинике организована красная зона - здесь принимают пациентов с повышенной температурой и признаками инфекции. Также в поликлинике постоянно работает кол-центр: специалисты отвечают на любые вопросы, связанные с коронавирусом и ОРВИ. Медики рекомендуют людям без признаков заболевания минимизировать походы в поликлинику - справки для посещения бассейна или спортивного зала можно заказать по телефону.

Также у нас выделено определенное время для прохождения флюорографического обследования пациентов с признаками ОРВИ и также у нас выделено определенное время в КТ-кабинете. Пациентам с признаками ОРИ рекомендуем вызывать врача на дом. Татьяна Хватик, заместитель главврача Гомельской центральной городской поликлиники

Поликлиника укомплектована тремя видами вакцины: это китайский "Вероцелл", "Спутник V", а также "Спутник Лайт" - облегченная однокомпонентная версия российской прививки. Она предназначена для молодежи и людей с ослабленным иммунитетом. Вакцину поставляют в учреждение раз в неделю. Всего в Гомеле иммунизацию от коронавируса прошли более 175 тысяч жителей - почти 40 процентов населения города.