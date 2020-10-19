Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Вакцинация против гриппа этой осенью более важна, чем когда-либо, уверены медики. Инфицирование может произойти сразу несколькими вирусами. Прежде всего опасность представляет сочетание у человека COVID-19 и сезонного гриппа. Оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать на легочную ткань, вызывая пневмонии. Противогриппозная вакцина обеспечивает формирование специфического иммунитета против вирусов А и Б. Есть также ряд научных данных о том, что эта прививка может оказать положительный эффект в предупреждении COVID-19.