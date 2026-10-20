Медицина будущего: в Гомеле строят цифровую клинику нового поколения

Краткий пересказ от ИИ

Качество жизни и здоровье людей остаются главным приоритетом государственной политики Беларуси. По всей стране продолжают внедрять инновационные медицинские технологии.

В Гомеле ведется строительство крупнейшего медицинского объекта в регионе - цифровая клиника нового поколения появится на базе семиэтажного хирургического корпуса Гомельского областного клинического онкологического диспансера. Хирургические и терапевтические службы будут объединены в одном здании. Высокотехнологичная медпомощь станет еще более своевременной и доступной.

Своевременная диагностика и лечение с применением новейших методов будут сконцентрированы под одной крышей. Новый хирургический корпус оснастят оборудованием последнего поколения, а его сердцем станет интеллектуальный операционный блок, аналогов которому по уровню цифровизации, медицинскому и технологическому оборудованию в регионе пока нет.

Наталья Тишкова, главврач Гомельского областного клинического онкологического диспансера: "Будут расположены приемное отделение, гистологическая лаборатория, 4 стационарных отделения на 160 коек, отделение реанимации и анестезиологии и современный операционный блок с 9 операционными залами".

Строительные работы в активной фазе. Для проектной организации и подрядчиков возведение стратегического объекта - важный экзамен и большая ответственность.

Корпус станет передовым по всем параметрам. Он спроектирован таким образом, чтобы все запросы медицины были соблюдены. Для создания функционального пространства для пациентов и медперсонала учитывались все нюансы.

Геннадий Щиров, руководитель проекта КУП "Гомельское областное УКС": "В целом очень сложный объект. В здании будет четко регулироваться температурный режим, будет возможность проведения сложных операций с учетом современных методов. В текущем году мы планируем выполнить сам корпус, кровлю, закрыть периметр и пустить отопление, также приступить к пищеблоку".

"Данный объект находится на контроле в министерстве. Конечно же, главный ожидаемый эффект - это снижение онкологической запущенности и в целом смертности от онкологических заболеваний. Государство проводит ряд программ по раннему выявлению онкозаболеваний. Соответственно, онкологический диспансер является продолжением начатой работы в плане лечения пациентов", - отметила начальник отдела главного управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Беларуси Виктория Праженик.

В Гомельском регионе практикуют лучшие и самые опытные врачи-онкологи страны. С открытием специализированного корпуса онкодиспансера увеличится число проведенных операций, а процесс реабилитации и социализации пациентов будет проходить гораздо быстрее.