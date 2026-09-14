Медицина объединяет: в минской стоматологии № 5 работают врачи разных национальностей

17 сентября Беларусь отметит День народного единства - дату, которая напоминает о восстановлении исторической справедливости и объединении белорусского народа. Особенно символично говорить о тех, кто объединяет общество заботой о самом главном - здоровье людей.

Современная медицина - это не только технологии. Это еще и люди, которых объединяет любимое дело. В одной из стоматологических клиник столицы вместе работают врачи разных национальностей. Они приехали из разных стран, но выбрали одну команду, одну профессию и одну цель - помогать пациентам.

Стоматологическая помощь объединяет не только современные технологии и высокую квалификацию специалистов, но и людей разных культур. В одной из столичных поликлиник рядом работают врачи нескольких национальностей. Для них Беларусь стала местом, где можно реализоваться в профессии, чувствовать себя частью команды.

В коллективе работают специалисты, которые приехали в Беларусь из Армении, Украины, Грузии, Ирана и других стран. Кто-то получил образование в БГМУ, кто-то продолжил в Минске профессиональный путь. Но сегодня каждого объединяет одна общая задача - сохранять здоровье пациентов.

"Мои родители приехали в 90-е годы из Армении, а я уже настоящий белорус, грубо говоря. Поэтому поступал сам в Белорусский государственный медицинский университет. Сначала был детским стоматологом, потом решил стать хирургом. И вот уже работаю 5 лет в пятой стоматологии. Коллектив хороший, все молодые, поэтому мне тут интересно", - рассказал врач-стоматолог стоматологической поликлиники № 5 г. Минска Нораир Гукасян.

Асад Мустафаев, врач-стоматолог стоматологической поликлиники № 5 г. Минска (Турция):

"Работал в Турции врачом-стоматологом-ортопедом в течение пяти лет. После этого очень захотел вернуться в Беларусь, потому что страна мне невероятно нравится. Здесь очень спокойно, люди очень дружелюбные, и в целом нет никаких минусов для меня. Приехал и на базе 5-й городской стоматологической поликлиники работаю и врачом-стоматологом-хирургом, и врачом-стоматологом-ортопедом".

Медицина говорит на языке заботы - и в стоматологической поликлинике № 5 г. Минска это видно особенно ясно. Так, врач-стоматолог-терапевт Айяд живет в Беларуси уже 7 лет, родом из Ирана, учился в БГМУ. По распределению направили сюда. Начал работать как врач-интерн, а сейчас ведет полноценную стоматологическую практику.

Айяд Исмаил, врач-стоматолог стоматологической поликлиники № 5 г. Минска (Иран):

"Вообще, как выбрал Беларусь, у меня старший брат тут учился, тоже врач. Приехал сюда давно. И после этого опыта позвал. Ему тоже нравится Беларусь. Сказал, что хорошая страна, хороший народ. Я приехал сюда, мне тоже очень понравился. В поликлинике тут хорошо работается, очень".

"В нашей поликлинике бок о бок работают белорусы, русские, украинцы, туркмены, азербайджанцы, грузины, армяне и иранцы - настоящая многонациональная семья. Белорусы всегда славились своей искренней толерантностью и открытостью. Но особая моя гордость заключается в том, что в нашей стране никогда не было национальных междоусобиц и разногласий", - подчеркнула главный врач стоматологической поликлиники № 5 г. Минска Елена Дашкевич.

Разные страны, языки и жизненные истории, но одна ответственность перед пациентом. Эта история показывает, что медицина объединяет. Там, где есть уважение, знание и желание помогать, рождается самое главное - доверие пациента и сильная команда.