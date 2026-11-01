Медицина особого назначения: как белорусские военврачи спасают пациентов с огнестрельными ранениями

Краткий пересказ от ИИ

На базе 432-го Главного военного клинического медцентра Вооруженных Сил Республики Беларусь функционирует Республиканский центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.

Практическая деятельность сотрудников этого центра послужила фундаментом для создания в стране современной нормативной правовой базы и учебных руководств для организаций здравоохранения, которые могут широко применяться при оказании медпомощи пациентам с огнестрельными и минно-взрывными травмами. Также в центре обучают гражданских хирургов, отрабатывают эвакуацию с поля боя и даже вертолетную доставку пациентов.

ЧП в Брянской области

Вечером 17 июня 2026 года белорусские врачи экстренно отправились в Брянскую область для оказания помощь детям, автобус с которыми был атакован беспилотником ВСУ. Три специализированные реанимационные бригады (всего 11 специалистов республиканского уровня, включая анестезиологов-реаниматологов и детских хирургов) выехали в Брянск в сопровождении ГАИ и МЧС. Среди специалистов были и медики Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм.

"Выезд был в штатном режиме. Хирург, травматолог, анестезиолог на реанимобиле убыли в Гомель в течение 10 минут после получения информации. Уже по дороге стало понятно, что пациентов из Брянской области вывезти не могут в связи с тем, что воздушное пространство закрыто, идет повторная атака дронов", - рассказал руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм Алексей Трухан.

Эвакуация пострадавших в Беларусь прошла на следующее утро, когда позволили состояние пациентов и обстановка. Большинство пострадавших были дети, поэтому их госпитализировали в детский хирургический центр, но тренер команды (а в тот день была атакована детская футбольная дружина) проходил лечение в центре огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Это, кстати, не единственный резонансный инцидент, когда потребовалась помощь врачей центра.

Обстрел белоруса в Польше

"У меня была огнестрельная травма, были три пули. Одна из пуль попала в кость и там осталась", - рассказал пациент центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм Александр Чиповский.

Ранения мужчина получил в Польше. По нему открыли огонь польские силовики на границе. После инцидента он был доставлен в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь с явными нарушениями. Только через четыре дня Александр попал обратно Беларусь, и в этот же день из Слонима он был переведнн в центр огнестрельных ранений и минно-взрывных травм. Тогда стоял вопрос об ампутации ноги, но благодаря профессиональной работе врачей ее удалось сохранить. Сейчас у пациента уже четвертая госпитализация, и он проходит реабилитацию.

"Удалось сохранить конечность, удалось всего этого избежать. И в ходе реконструктивных операций мы сейчас боремся за восстановление функций, за восстановление движения стопы. В принципе, все идет по плану", - говорит Алексей Трухан.

Эти два показательных примера - лишь часть огромной работы, которую ежедневно проводят врачи центра.

Операции и повторные госпитализации

Специфика лечения огнестрельных травм в корне отличается от работы медиков в других хирургических отделениях. У каждого пациента при первой госпитализации выполняется 3-4 операции. А у некоторых число операций может доходить до 15. Число повторных госпитализаций - около 10, рекорд 13. Например, в центре есть пациент с очень тяжелым огнестрельным ранением бедра. За три года врачам удалось не только спасти жизнь пациента, но и сохранить конечность.

Константин Федоров, начальник 2-го травматологического отделения 432-го Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси: "Нередко бывает такое, что взрывные травмы сопровождаются отчленениями определенных сегментов. Часто это на кисти бывает, потому что взрывная энергия распространяется в сжатой кисти и вызывает массивные повреждения - отчленения фаланг пальцев или даже сегментов кисти. И тогда, действительно, мы собираем по частям, пытаемся сохранить по максимуму особенно работу первого пальца, потому что первый палец определяет все функции схвата в кисти и без него кисть нефункциональна".

Но даже идеально собранная кость и обработанная рана ничего не стоят, если пациент потерял слишком много крови. Минно-взрывная и огнестрельная травма - это всегда большая кровопотеря. И здесь на первый план выходит то, о чем нередко говорят в новостях: донорская база. Без нее любая готовность к военному конфликту - фикция.

Доноры экстренного резерва

В современной медицине переливают не кровь целиком, а ее компоненты: эритроциты, плазму, тромбоциты. Для тяжелого ранения может потребоваться десять, двадцать, а то и больше доз. И это должны быть не просто абстрактные пакеты - нужна живая, постоянно обновляемая база доноров, привязанная к региональным центрам крови.

Дмитрий Третьяк, начальник центра переливания крови 432-го Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси: "Мы разработали систему доноров экстренного резерва. Это группа людей из числа сотрудников нашего учреждения (это пока пилотный проект), которые в любое время дня и ночи готовы прийти и выполнить донорскую функцию. Все эти люди проходят систематическое обследование у нас в центре, они проходят плановый медосмотр в своих подразделениях. Это надежный персонал, которому мы доверяем".

Донорская база - это тот самый "бронепоезд", который должен стоять наготове. И как и все остальное в этом центре, она должна работать не когда грянет гром, а каждый день - чтобы в нужный момент просто сработать. Также готовность центра - это и экстренная госпитализация, в отдельных случаях может даже использоваться вертолет. Существует отлаженная система взаимодействия с Республиканским центром трансфузиологии, заранее просчитанные логистические маршруты доставки крови в любую точку страны и обученный персонал, который умеет быстро развернуть пункт забора крови в полевых условиях.

Руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм рассказал, как это происходит: "Дежурный по центру организации медицинского реагирования незамедлительно передает информацию дежурному по госпиталю. То есть в среднем через 10-15 минут после госпитализации пациента в любую организацию здравоохранения страны мы получаем эту информацию, созваниваемся с ними и потом начинаем обсуждать вопросы взаимодействия. Самый простой вариант взаимодействия - это консультативная помощь либо согласование перевода".

Статистика мирного времени

В среднем в Беларуси в мирное время центр в год поступает порядка 50 пациентов. В основном это охотники, сборщики метала и черные копатели. Вроде бы, это немного, но следует учитывать, первая госпитализация пациента длится порядка трех недель. У каждого третьего повреждение нескольких анатомических областей. А каждый шестой пациент требует повторной госпитализации. Такая сложная и кропотливая работа - своего рода тренировки врачей специального назначения к возможному военному конфликту. Ведь Президент постоянного напоминает, что несмотря на мирное время, мы обязаны быть готовы к любому развитию событий, в том числе к войне. А поставить на военные рельсы медицину и научиться оперировать огнестрельное ранение за пару месяцев невозможно.