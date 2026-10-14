Медицина - призвание: как главврач 4-й поликлиники Минска совмещает профессию и материнство

Белорусские женщины - истинные хранительницы домашнего очага, которые умеют окружить теплом близких, но при этом блестяще реализуют себя в профессии и общественной жизни. Они пример стойкости и бесконечного вдохновения.

Помогать людям и ежедневно стоять на страже здоровья: быть врачом для Виктории Авраменко - не просто работа, а истинное призвание. Ее путь в медицине начался в небольшом городском поселке с должности санитарки, а после окончания университета была пройдена каждая ступень: от участкового терапевта до главного врача поликлиники.

Сегодня под ее началом находится коллектив из 350 сотрудников, а в зоне ответственности - здоровье 50 тыс. минчан - взрослых и детей.

Главный принцип здесь - внимание и забота о каждом: как о медицинской команде, так и о пациентах. Видеть благодарные, а главное здоровые глаза людей для нее - высшая награда.

Виктория Авраменко, главный врач 4-й городской поликлиники г. Минска:

"Профессию врача я выбрала еще в детстве, потому что всегда было желание помогать людям. Профессия врача - это призвание, особенно когда ты взрослеешь и понимаешь ценность человеческой жизни. Это не только специальность, это чистота, неиссякаемая любовь к людям и желание всегда помочь людям. Основные вопросы, которые надо решать, - это доступность, качество, комфорт, как сделать путь каждого пациента минимальным - от заказа талончика до получения профессиональной помощи".

Руководит "большой командой" Виктория не только на работе, но и дома. Призвание "быть мамой" у нее с почетной приставкой - многодетная. И хотя старшей дочери Владе уже 28, средней Елизавете - 22, а младшему Матвею - 15, для мамы они всегда остаются детьми. У каждого уже свои интересы и работа, но родительский дом - это то место, которое объединяет всех и всегда.

"Я занимаюсь дзюдо уже 6 лет. Мне это нравится, также люблю математику и информатику. Моя мама очень хорошая, добрая, заботливая, всегда будет рядом", - поделился сын Виктории Авраменко Матвей.

"Семья для меня - это все. Хоть мне и 22 года, я средняя дочь, я до сих пор чувствую себя маленькой девочкой. Родители меня оберегают, любят, ценят. Мама для меня - это мой пример. Она никогда не дала нам почувствовать, что для нее работа важнее семьи, хотя имеет такую достаточно высокую должность. Мы ее все очень сильно любим", - рассказала дочь Виктории Авраменко Елизавета.

В семейной копилке воспоминаний сохранились тысячи теплых моментов: хоккей, коньки, лыжи, совместные пробежки и душевные вечера - в общем, традиций у семьи Авраменко немало.

Одно из любимых мест - дача, где можно и поработать, и по-настоящему отдохнуть душой. Здесь Виктория дает волю своему главному увлечению - цветам, которые украшают каждый уголок сада.

"У нас три вида яблонь - летняя ранняя, среднего созревания и поздняя. Я очень люблю цветы. Выращиваем пять кустов голубики. Обязательно каждое лето есть огурцы, кабачки, много зелени, лук, чеснок, малина, смородина, крыжовник, в общем, весь набор", - отметила главврач.

Главная опора и надежное плечо Виктории - супруг Сергей. Вместе они более 20 лет. Взаимное уважение, забота друг о друге и безграничная любовь - вот те ориентиры, на которых строится их семейное счастье.

"Она хорошая хозяйка, заботливая мама, прекрасная, любящая жена. Мы вместе принимаем решение, потому что это все-таки семья", - отметил супруг Виктории Авраменко Сергей.

Крепкая и счастливая семья - фундамент государства, а потому поддержке материнства, детства и отцовства уделяется особое внимание и всесторонняя помощь на каждом этапе.

От льготного строительства жилья до семейного капитала и адресных пособий - растить и воспитывать детей в Беларуси по-настоящему надежно. Сегодня в стране насчитывается более 2,7 млн семей, из которых порядка 123 тыс. - многодетные.

Семья - это место, где тебя всегда ждут, понимают и поддерживают. Это надежный тыл и главный источник вдохновения, а сердце, душа и опора семьи - мама. Человек, чья любовь не знает границ и чей свет согревает нас всю жизнь.