Медицина вне времени: медколледжи Беларуси бьют рекорды по набору абитуриентов

В Беларуси подходит к логическому завершению большой вступительный марафон. Колледжи страны будут принимать документы от абитуриентов почти до середины августа.

В топе востребованных профессий в 2026 году в том числе и медицинские специальности. Только в Белорусском государственном медколледже на выбор предлагают 4 специальности, на которые ожидают почти 900 учащихся.

"Куда лежит сердце и душа, туда надо идти" - девиз Ульяны Телещук, который в эту вступительную кампанию, привел девушку в медколледж. За плечами химико-биологический класс и колоссальная поддержка семьи, тоже медиков. Родные во многом и повлияли на выбор профилизации - лечебное дело.

"Когда я выбирала химико-биологический профиль, думала, что буду в медицинском учиться, а затем, конечно, у меня поменялось мнение: я думала пойти в МЧС. Но все-таки пришла к своему первоначальному решению. Я делала упор на такие предметы как химия, биология, я готовилась, занималась сама, также ходила на факультативы в школе. У меня 8,9 средний балл", - рассказала абитуриент Ульяна Телещук.

Медицинские профессии - вне времени. Терапевты, хирурги, медицинские сестры (список можно продолжать долго) - это те люди, чей труд будет востребован всегда, вне зависимости от технологий. И нынешняя вступительная это наглядно подтверждает.

Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

"В этом году у нас набор 845 человек. На сегодня подали заявления 690 человек - это 82 % выполнения контрольных цифр приема. Мы набираем на 4 специальности, одна их них - сестринское дело. Есть сестринское дело на уровне 9-го класса (уже заканчивается прием документов), а на уровне 11-го класса прием документов заканчивается 11 августа. На специальность "лечебное дело" мы набираем только после 11-го класса, "медико-реабилитационное" - после 11-го класса, "фармация" тоже после 11-го класса".

С 1 сентября к изучению азов медицины в Белорусском государственном медколледже приступят свыше 2 тыс. учащихся, из них 60 человек - иностранцы. География экспорта образовательных услуг широкая - Зимбабве, Россия, Казахстан, Туркменистан.

В Беларусь едут за качественным образованием и востребованной профессией. Только для иностранцев в колледже сегодня открыта специальность "зубопротезное дело".

"Это была моя детская мечта. Мой двоюродный брат тоже врач-стоматолог и моя бабушка тоже врач - хирург. Я сначала хочу здесь работать, потом уехать", - поделился абитуриент Мурат Атаев.

Практико-ориентированный подход - ключевой фактор при подготовке будущих кадров для медицинской отрасли республики. 60 % программы - применение теории в деле.

Подход в обучении индивидуальный. А при распределении обязательно учитывают пожелание учащихся, ведь первое рабочее - своего рода старт в дальнейший профессиональный путь, и он должен быть в удовольствие, уверены в колледже.